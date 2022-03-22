Вирусолог оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян

В России уровень коллективного иммунитета идет на спад из-за отмены ограничений и невысоких темпов вакцинации, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру». По его словам, на сегодняшний день ситуация с COVID-19 в РФ уже не в острой фазе, но ее нельзя назвать оптимистичной.

В плане коллективного иммунитета дают официальные цифры в 52-53 процента, и они снижаются. Это происходит из-за низких темпов вакцинации, что неудивительно. Людям сообщили, что это сезонный ОРВИ, сняли все ограничения, а люди, увидев это, поняли, что серьезности никакой нет, поэтому зачем вакцинироваться? — отметил специалист.

По мнению Крючкова, значительного подъема заболеваемости сейчас можно не ждать, впрочем как и летом, а вот осенью страну может настигнуть новый всплеск. Медик подчеркнул, что самое главное на сегодняшний день — обезопасить людей из группы риска, поскольку они наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

В России за последние сутки госпитализированы 7584 человека с коронавирусом. Это почти в четыре раза выше показателя предыдущих суток — по данным на 21 марта в больницы попали 2187 человек. Выписаны по выздоровлению за последние 24 часа 74 920 пациентов.