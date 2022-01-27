Вирусолог оценил шансы заражения новым коронавирусом из ЮАР

Вирусолог центра имени Гамалеи доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность передачи человеку нового коронавируса NeoCov, который ранее был обнаружен у летучих мышей в ЮАР, не очень высокая, передаёт Lenta.ru. В то же время, по его словам, полностью исключать этого нельзя.

Это не такое простое дело, чтоб произошла мутация и сразу началась пандемия. У вирусов есть такая особенность, они могут передаться от человека к человеку, но нужно, чтобы размножение их было соответствующего уровня, — отметил вирусолог.

Ранее сообщалось об обнаружении китайскими учёными нового коронавируса NeoCov у летучих мышей. Он является родственным возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2. Специалисты отмечают, что подобные коронавирусу патогены выявлены в популяциях летучих мышей и других диких животных, обитающих в том числе и в России. По их словам, на данный момент NeoCov представляет угрозу только летучим мышам, но в случае мутации он может получить возможность проникать и в организм человека.

Ранее сообщалось, что NeoCov способен проникать в том числе в организм человека, цепляясь за фермент ACE2, подобно нынешнему коронавирусу. Однако, в научном центре «Вектор» сообщили, что знают об информации китайских коллег, но о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться среди людей, речь пока не идёт. Дело в том, что обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.