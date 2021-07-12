Вирусолог оценил шансы «омикрон»-штамма стать «живой вакциной» от COVID

Лучшие вакцины, например, от кори, оспы и других опасных заболеваний, — это именно «живые вакцины», то есть те, в которых вирус сохранил способность размножаться в организме, но больше не приносит ему вреда, заявил главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, «омикрон»-штамм может стать такой вакциной, но для этого надо понять, от каких других мутаций коронавируса он защищает, пишет Lenta.ru.

Лучшие наши вакцины, которые мы имеем в нашей медицинской практике, — это вакцины против оспы, кори, полиомиелита, ветрянки, краснухи и так далее. Это именно живые вакцины. Это вирус, который сохранил способность размножаться в организме человека, но не приносит ему вреда. Такие вирусы изучаются, отбираются, проверяется их стабильность, и их применяют в качестве вакцины. Они лучше, чем антивирусные, — подчеркнул Альтштейн.

Он добавил, что вакцина на основе «омикрона» может стать такой «живой» прививкой от коронавируса, но для этого надо понять, против каких штаммов он сможет обеспечить иммунитет.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» в результате может выступить в роли так называемой живой вакцины. Пандемия пойдёт на спад, и человечество забудет про локдауны.