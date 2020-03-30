https://static.news.ru/photo/34715c16-7293-11ea-b379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, COVID-19 нельзя сравнивать с атипичной пневмонией, которую удалось победить окончательно.

Он не исчезнет, он уже очень широко распространился, он хорошо передаётся, он есть во всех странах мира. Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда, — заявил врач в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Лукашев также предположил, что в будущем коронавирус перестанет быть общественно опасным.

По мнению президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, считает, что эпидемия пойдёт на спад из-за естественного процесса эволюции в организме человека возбудителя заболевания. Он будет постепенно мутировать и ослабеет.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал рынок морепродуктов в городе Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он в результате мутаций передался от животных человеку.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациентов выписаны из больниц, 9 умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения, писал NEWS.ru.