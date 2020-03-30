https://static.news.ru/photo/059a3ff6-72a3-11ea-8889-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/bru-no-1161770

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн оценил шанс заразиться коронавирусом через порезы на коже.

В принципе через ранку вирус попасть может, но я думаю, что особой опасности нет, потому что ранка быстро затягивается, образуется сухая корочка. Если вы с ранкой вышли на улицу и соприкасаетесь с воздухом, то ничего страшного не произойдет. Заразиться можно, если вам кто-то уже больной покашляет на эту самую рану, — объяснил специалист «Москве 24».

По мнению президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет никогда. Однако он предположил, что в будущем COVID-19 перестанет быть общественно опасным.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациентов выписаны из больниц, 9 умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения, писал NEWS.ru.