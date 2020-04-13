Вирусолог оценил шанс появления более агрессивной мутации коронавируса

https://static.news.ru/photo/160ec664-7d1f-11ea-afc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус постоянно меняется, однако появление у него более опасных мутаций невозможно. Об этом заявил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

Любой вирус имеет геном. Он изменяется постоянно. Даже без влияния внешних факторов мутации происходят редко, но с постоянной скоростью. Внешние факторы могут повлиять на скорость и характер мутаций, — сказал специалист в интервью RT.

Он пояснил, что высокая летальность является для вируса эволюционным тупиком, именно поэтому его мутации не станут опаснее для человека.

Шаршов уверен, что летом коронавирус «возьмёт перерыв». Его новое распространение, но уже в умеренной форме возможно в середине осени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отмена режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, не станет резким переходом для россиян к нормальной жизни. Ограничения всё ещё останутся, но для определённой группы лиц, считает доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. По его словам, определив месяц для карантина, правительство исходило из того, что инкубационный период коронавируса длится 14 дней и за это время пройдёт два его цикла.