Вирусолог оценил риск заражения COVID-19 через пачку чипсов

https://static.news.ru/photo/02ff5eec-9761-11ea-b0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможность заразиться коронавирусом через пачку чипсов существует, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

Если разные люди едят из одной пачки и кто-то из них имеет на руках этот вирус, то перенесёт на всех. Это всё равно что люди пожимают друг другу руки, обнимаются, целуются, — заявил он в эфире РЕН ТВ.

Ранее в МЧС сообщили, что риск передачи коронавируса возрастает, если люди едят из общей упаковки или посуды, а также брали в руки пищу, например чипсы, сухарики, орехи и другие закуски.

Коронавирусная инфекция нового типа передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Кроме того, учёные подтвердили, что вирус на некоторых поверхностях может выживать до 72 часов, поэтому заразиться можно и через них, если будет контакт со слизистыми оболочками организма.

Так, по словам директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, основными двигателями пандемии остаются кашель и заражённые поверхности. Именно поэтому ВОЗ рекомендует чаще мыть руки, не трогать ими лицо и соблюдать социальную дистанцию в 1,5–2 метра.

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего на 16 мая в России выявлено 272 043 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек, писал NEWS.ru.