Вирусолог оценил последствия отмены антикоронавирусных ограничений в Дании

Антикоронавирусные ограничительные меры вводятся для того, чтобы не перегружать больницы большим количеством пациентов и если после отмены таких мер в Дании случится вспышка заболеваемости, врачей в больницах может быть недостаточно, считает вирусолог Максим Скулачёв. Он предположил, что власти Дании решили отменить ограничения из-за особенностей «омикрона», при котором заболевание чаще всего протекает в лёгкой форме, пишет «Москва 24».

Ограничения вводятся затем, чтобы не переполнились больницы. Какой-то процент людей заболевает тяжело, им нужна врачебная помощь. Если после отмены всех ограничений тяжелобольных станет слишком много, то врачей в Дании может не хватить, в этом проблема, — пояснил Скулачёв.

По его мнению, единственное ограничение, которое властям Дании не стоило отменять — это обязанность носить медицинские маски в общественных местах. Скулачёв подчеркнул, что ношение масок снижает вирусную нагрузку и прямым образом влияет на течение коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Италии не будут продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 после 31 марта. Заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери отметил, что правительство до конца месяца откажется от множества ограничений, которые действуют сегодня.