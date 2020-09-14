Вирусолог оценил опасность переболевших коронавирусом для окружающих

https://static.news.ru/photo/fe4110a8-f755-11ea-a27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал информацию о том, что человек, переболевший новой коронавирусной инфекцией, остаётся опасным ещё некоторое время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней, даже если у него нет симптомов.

Если переболевший человек выдержит две недели, он будет практически безопасен для других, — отметил профессор кафедры «Вирусология» МГУ в разговоре с порталом URA.RU.

Он подчеркнул, что после исчезновения всех симптомов COVID-19 пациент может быть опасен для окружающих в течение двух недель. Вирус может сохраняться в мокроте в течение трёх месяцев. Однако его концентрация слишком мала для того, чтобы заразить окружающих.

При этом эксперт посоветовал всем пациентам, выписавшимся из лечебных заведений, остаться дома на двухнедельной самоизоляции. Это уменьшит риск передачи заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.

Как писал NEWS.ru, специалисты ожидают повышения заболеваемости коронавирусом в России в ноябре 2020 года. По словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, определить, на какой срок вакцина от коронавируса способна защитить человека от заражения, можно будет как раз через два месяца.