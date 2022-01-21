Вирусолог оценил масштаб распространения «омикрона» в России

Новый штамм коронавируса «омикрон» ещё не стал доминирующим в России, но активно стремится к этому, сообщил глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко изданию «ФедералПресс». Он напомнил об очень коротком инкубационном периоде «омикрона», составляющем всего один-два дня.

У нас пока примерно равные пропорции вариантов штамма «омикрон» и «дельта». «Омикрон» очень быстро распространяется в связи с высокой заразностью и патогенностью, поэтому он активно вытесняет вариант «дельта»,— сказал Бутенко.

Он добавил, что чем больше вариантов штамма, тем быстрее сформируется специфический коллективный иммунитет. Вирусолог предложил смотреть на «омикрон» «с оптимистической точки зрения».

Ранее сроки карантина в связи с заражением COVID-19 в России сократили с двух недель до одной. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщила, что на фоне роста заболеваемости больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки продлевать без заявлений.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, что сокращение карантина касается тех, кто контактировал с заражёнными. Больные же выходят из карантина по выздоровлению.