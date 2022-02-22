Вирусолог оценил эффективность молока вакцинированных коров против COVID

Молоко вакцинированных от коронавируса коров и коз с антителами к COVID способно нейтрализовать инфекцию в желудке, однако никак не поможет при борьбе с вирусом в дыхательных путях, считает вирусолог Павел Волчков. По его словам, такое молоко будет эффективно в основном против вирусов, которые распространяются через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), пишет «Газета.Ru».

Антитела содержатся в молоке, мы молоко потребляем — то есть всё, что касается ЖКТ, будет как-то нейтрализоваться. Фактически, будет происходить нейтрализация вирусов на уровне желудочно-кишечного тракта. Наверное, это имеет смысл делать по отношению к вирусам, которые ровно через ЖКТ и распространяются. Другое дело, что основной путь заражения — верхние дыхательные пути. И тут молоком разве что горло полоскать, — высказался Волчков.

По его мнению, нет никакого смысла в том, чтобы пытаться выделить антитела из молока и потреблять их иным способом. Вирусолог пояснил: в таком случае корова должна вырабатывать те же антитела, что и люди. А это возможно только при помощи генной модификации.

Речь идёт о разработке учёных из Узбекистана, которые смогли получить молоко с антителами к SARS-CoV-2,, привив коз и коров от коронавируса.

Ранее производители молочной продукции объявили о повышении цен на молоко примерно на 10%. На стоимости пакета молока сказалось удорожание стройматериалов, удобрений, электроэнергии и ряд других факторов.