https://static.news.ru/photo/71dfe744-721a-11ea-aab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разные формы протекания заболевания COVID-19 у людей объясняются разным видом их заражения. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.

Можно заразиться вирусом, который прошёл через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь, — цитирует профессора RT.

По словам вирусолога, особенностью коронавируса считается длительный инкубационный период. Как правило, он длится не менее пяти дней. При этом для обычного гриппа этот период занимает два-три дня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус мог существовать среди людей годами и даже десятилетиями до того, как его штамм был выявлен в китайской Ухани. Такое предположение сделала международная группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии. Учёные, которые изучают структуру новой инфекции, среди прочего пытаются определить её происхождение.