Вирусолог объяснил высокую смертность от коронавируса в России

За минувшие сутки Россия побила собственный антирекорд по смертности от коронавируса: от инфекции погибли 895 человек. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачёв объяснил это тем, что региональные врачи и больницы могут быть не готовы к сезонному наплыву пациентов. Об этом пишет «Москва 24».

Боюсь, в регионах хуже готовы больницы к лечению коронавирусных пациентов. В столице достаточное количество коек, московские и питерские врачи уже имеют опыт. Региональные врачи могут быть хуже готовы к борьбе с этой заразой. В столице, например, разработаны понятные протоколы, по которым вести пациента, чтобы снизить смертность, — пояснил Скулачёв.

Он добавил, что рост смертности напрямую связан и с общим ростом сезонной заболеваемости. Начался учебный год, многие вернулись с дач и отпусков, следовательно, контакты между людьми увеличились. К тому же, напомнил Скулачёв, сейчас распространяется более опасный и вирулентный «дельта»-штамм коронавируса.

Ранее Дмитрий Песков объяснил высокую смертность в стране недостаточным уровнем вакцинации населения. Он добавил, что в Кремле приветствуют любые методы, направленные на популяризацию вакцинации среди населения.