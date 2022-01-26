Вирусолог объяснил, в каких случаях нужно вызывать скорую помощь

Вызывать скорую помощь при подозрении на коронавирус стоит только в том случае, если у пациента долго держится высокая температура или он задыхается, заявил вирусолог Александр Шестопалов. Он напомнил, что у большинства пациентов с «омикроном» заболевание протекает бессимптомно, пишет «Радио 1».

Правительство и Минздрав пожинают плоды того, что они устроили в стране — это паника. На самом деле сейчас практически у половины пациентов с коронавирусом омикрон-штамм протекает бессимптомно или в лёгкой форме, как простуда. Но народ настолько запуган, что человек даже с насморком начинает вызывать скорую. Сейчас последние рекомендации от Минздрава разумные, вызывать скорую надо, только если держится высокая температура или вы задыхаетесь, — подчеркнул Шестопалов.

Он отметил, что при лёгком течении «омикрона» можно даже не принимать антибиотики, ограничившись обильным питьём и приёмом витаминов.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова допустила появление новых ограничений в столице из-за коронавируса. Она добавила, что дополнительные ограничения будут вводиться в зависимости от того, как будет справляться с пандемией медицинская система города.

Как сообщается, в Москве наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям. Для снижения риска инфицирования власти закрыли плановую госпитализацию в детские больницы сроком на три недели.