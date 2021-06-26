Что выбрать: вирусолог объяснил разницу между «Спутником V» и «Лайт»

Многие россияне считают, что вакцина «Спутник Лайт» более безопасна, чем «Спутник V», но на самом деле препарат является первой дозой первой российской вакцины. Как рассказал «360» профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, «Спутник Лайт» подходит всем тем, кому подходит «Спутник V».

Сам по себе «Спутник Лайт» даёт меньше иммунитета, но если вы уже вакцинированы или переболели, то «Спутник Лайт» даст хороший результат, — объяснил учёный.

Он также рассказал, что обычная расширенная вакцина даёт иммунитет на срок до двух лет, а если сделать только «Спутник Лайт», то период иммунного ответа снижается до четырёх-пяти месяцев.

Ранее Минздрав объяснил, что «Спутник Лайт», по сути, выпущен для ревакцинации после обычного «Спутника V» или для вакцинации переболевших COVID-19.

В чём разница?

При вакцинации «Спутником V» ставят две дозы с перерывом в три недели. «Спутник Лайт» предполагает всего один укол, но это просто первая доза первой вакцины. Обе они сделаны на основе не способного размножаться аденовируса человека. Этот вирус несёт в себе ген S-белка коронавируса. Первая доза препарата содержит аденовирус 26-го типа, а вторая — пятого типа.

«Спутник V» разрешён для людей старше 18 лет, а его «укороченная» версия — только для пациентов 18–50 лет.

У препаратов отличается и эффективность. Если у «Спутника V» она составляет 91,6%, то у «Спутника Лайт» — 79,4%. Кроме того, сделав первую прививку, можно добиться стопроцентного исключения тяжёлого течения болезни, «Спутник Лайт» снижает вероятность такого течения болезни, но полностью не исключает.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать проект распоряжения о поставке в российские регионы вакцины «Спутник Лайт» в количестве не менее 4 млн доз.