Вирусолог объяснил сокращение карантина при контактах с ковид-пациентами

Срок карантина для лиц, контактировавших в заразившимися коронавирусом, сокращён с двух недель до одной из-за того, что инкубационный период штаммов «дельта» и «омикрон» составляет не более семи дней. Решение о сокращении срока изоляции принято для того, чтобы люди раньше могли выйти на работу, пояснил ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. Потому что штамм «омикрон» имеет короткий инкубационный период, который не превышает семь дней, — отметил он.

Что касается самих ковид-пациентов, то они выходят их карантина по выздоровлению, но должны находиться в изоляции не менее семи дней.

По словам эксперта, срок карантина снижет по ряду причин, в том числе, чтобы не нарушать рабочий режим, и дать людям возможность раньше выйти на работу. Риска, что человек после выхода из изоляции может заразить кого-то другого нет, поскольку вирус видоизменился. Сейчас инкубационный период у штаммов «дельта» и «омикрон» не превышает семи дней.

Ранее о сокращении карантина говорила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По её словам, это связано с оптимизацией подходов к самоизоляции. Голикова добавила, что при необходимости сроки карантина будут корректироваться в дальнейшем. Кроме того, ожидается ещё ряд нововведений, которые будут приняты постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой.