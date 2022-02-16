Вирусолог объяснил слабую эффективность ревакцинации против коронавируса

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев прокомментировал в программе «Посоветуйте, доктор!» на «Радио России» слабую эффективность ревакцинации против коронавируса, после которой попал в больницу лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, вирус изменился настолько, что вакцина, созданная ранее, просто не может быть достаточно эффективной.

Эксперт пояснил , что вакцины от коронавируса формируют так называемый гуморальный иммунный ответ, но сформированные таким образом антитела не могут долго существовать. Клеточный же иммунитет эти вакцины не создают или создают его только на короткое время.

Поэтому когда вирус изменился настолько, когда пришёл «омикрон», когда там 32 мутации в этом участке связывания, то как вакцина может работать так же эффективно? Не будет! — заявил Зверев.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал госпитализацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который сделал восемь прививок от коронавируса. По его мнению, политик мог бы избежать осложнений, если бы принял решение о госпитализации на раннем этапе болезни. Онищенко подчеркнул, что лидер ЛДПР всегда очень серьёзно относился к соблюдению антиковидных мер и заразился, будучи уверенным именно в том, что не заболеет при тщательном соблюдении мер предосторожности.