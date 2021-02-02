Вирусолог объяснил причину появления побочных эффектов от вакцины

https://static.news.ru/photo/df20bac6-6536-11eb-bbb5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После вакцинации от коронавируса человек может почувствовать слабость и ломоту, кроме того, у него может повыситься температура тела. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн пояснил, что это вызвано реакцией организма на вирусный белок и ничего страшного в этом нет.

Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идёт реакция на вирусный белок, который обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется. Кто-то менее чувствителен к этой токсичности, кто-то более. Ничего плохого и опасного это не представляет, — рассказал телеканалу «360» Альтштейн.

Он добавил, что в вакцине «Спутник V» содержится около 10 микрограммов аденовирусного белка. По словам врача, реакция на белки держится обычно несколько часов и для здорового человека опасности никакой не представляет. Противогриппозные вакцины тоже могут вызвать повышенную температуру тела.

На препарат от коронавируса побочная реакция, по предварительным данным, появляется у 40% привитых, — подчеркнул вирусолог.

Как писал NEWS.ru, в первые 48 часов после первого укола вакцины от коронавируса могут наблюдаться неприятные побочные эффекты. Понаблюдать стоит за гриппоподобными состояниями, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. При этом она отметила, что повода для опасений первые двое суток после прививки нет. Также она предупредила о возможном ознобе. Редко температура может переваливать за 39 градусов. Чаще всего она не поднимается выше 38. В таких случаях врачи рекомендуют выпить парацетамол. Но когда температура ниже 38 градусов, лекарства не нужны, стоит просто переждать. Ходить к врачу тоже не надо, всё само пройдёт, заверила Драпкина.