Вирусолог объяснил, почему в первый раз лучше прививаться «Спутником V»

При первой вакцинации двухкомпонентным препаратом «Спутник V» формируется более высокий иммунитет, чем при введении однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом Lenta.ru рассказал профессор вирусологии, завлабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. По его словам, прививка лишь одним компонентом не является полноценной вакцинацией.

Эксперт пояснил, что в составе «Спутника V» присутствуют аденовирусы 26-го и 5-го типа. Первый используется как «транспортное средство» для доставки в организм человека некоторых белков коронавируса и формирования «портрета», против которого начнёт возбуждаться иммунная система.

При повторном введении вакцины используется другой аденовирус, чтобы не возникло помех со стороны иммунитета, образовавшегося против первого аденовируса.

«Спутник Лайт» является однокомпонентной вакциной. Это означает, что он сделан только на основе аденовируса 26-го типа.

Это неполноценная вакцинация, — сказал профессор.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины «Спутник V» только по бюрократическим причинам. Эффективность препарата подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и реальными данными со всего мира.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в свою очередь, предположил, что ВОЗ может признать «Спутник V» в феврале 2022 года. По его словам, основные претензии экспертов организации не к эффективности или безопасности «Спутника V», а к качеству готового лекарства и документации.