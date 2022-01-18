Вирусолог объяснил, почему в Новосибирске до сих пор не выявили «омикрон»

«Омикрон»-штамм коронавируса, скорее всего, уже добрался до Новосибирска, однако местное оборудование и тесты пока не позволяют выявить этот штамм у небольшого количества пациентов, которые могут быть им заражены, предположил вирусолог Сергей Нетёсов. По его словам, для выявления этой мутации COVID нужно провести десятки тысяч тестов на десятках тысяч пациентов, пишет Сиб.фм.

По моему мнению, он сюда (в Новосибирск. — NEWS.ru) всё-таки уже попал, просто его ещё не отловили. Конечно, далеко не все тесты могут выявлять «омикрон», а заболевших им может быть поначалу малые доли процента. Для того чтобы его выявить, нужно провести на нынешнем этапе десятки тысяч тестов на десятках тысяч заболевших. Я не знаю, есть ли у нас сейчас такое количество тестов и сделают ли их всем больным, — предположил Нетёсов.

Опираясь на опыт зарубежных стран, вирусолог пришёл к выводу, что спустя несколько недель после появления «омикрона» в Новосибирске стоит ожидать сильный прирост заболеваемости. По его мнению, санитарно-эпидемиологическая обстановка ухудшится во всей России из-за низких показателей по вакцинации.

Ранее сообщалось, что штамм «омикрон» выявлен в Челябинской и Омской областях, Бурятии, Хакасии, Чувашии, а также в Крыму и Красноярске.

Как сообщил начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов, заболеваемость «омикроном» в России достигнет пика в феврале. По его мнению, до конца января вариация не успеет распространиться по стране, территория которой слишком велика.