Вирусолог объяснил, почему суперраспространители COVID станут заразнее

«Омикрон» приобрёл способность лучше присоединяться к человеческим рецепторам, из-за этого суперраспространители коронавируса — люди, способные передать болезнь сотням человек, — могут стать намного заразнее, заявил вирусолог Александр Чепурнов. Медик добавил, что вторым фактором увеличения контагиозности таких пациентов может стать сокращение инкубационного периода нового штамма, пишет Lenta.ru.

Я думаю, что способность суперраспространителей заражать большое количество людей будет расти. Вирус приобрёл способность ещё лучше присоединяться к рецепторам. И благодаря этому скорость развития болезни сокращается, — подчеркнул Чепурнов.

Вирусолог добавил, что несмотря на рост заразности суперраспространителей, таких пациентов вряд ли станет больше. По его словам, это во многом связано со специфическим протеканием болезни у таких людей.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она. Вуйнович добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула представитель ВОЗ.