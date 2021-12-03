Вирусолог объяснил, почему «омикрон» может остановить пандемию коронавируса

Пандемия коронавируса может прекратиться сама по себе, если «омикрон» окажется действительно слабым штаммом и вытеснит остальные варианты COVID, заявил член-корреспондент Российской академии наук Пётр Чумаков. По его словам, новая мутация коронавируса может оказаться в России в любой момент. Этот штамм, по предварительным данным, не вызывает серьёзных симптомов у пациентов, регистрируется лишь кашель и небольшое повышение температуры, передают «Народные Новости».

Если окажется, что новый штамм слабый, то даже хорошо, если он вытеснит другие штаммы. Тогда эпидемия прекратится сама по себе. Тогда все переболеют легко, и на этом всё закончится, — пояснил Чумаков.

По его мнению, «омикрон» может попасть на территорию России «хоть сегодня», так как «самолёты летают со всех сторон».

Штамм может добраться до России, а может быть, уже добрался. Он может попасть на территорию нашей страны хоть сегодня. Ему легко проникнуть, потому что летают самолёты со всех сторон. Но ничего в этом страшного нет, — уточнил вирусолог.

Ранее микробиолог Виталий Зверев заявил, что в случае существования у «омикрон»-штамма эволюционных преимуществ перед «дельтой» новый вариант вируса сможет вытеснить предыдущий на территории России уже за полгода.