Альтштейн объяснил, почему невозможно победить COVID-19

Коронавирусную инфекцию не получится уничтожить полностью, она навсегда останется в популяции, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. По его мнению, это объясняется природой распространения COVID-19, передаёт URA.RU. Ранее в руководстве фармкомпании Pfizer заявили, что в течение нескольких лет людям придётся вакцинироваться от коронавируса как минимум раз в год.

В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда <...>. Человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, это не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернётся от животных, — сказал Альтштейн.

Он также назвал попытки искоренения коронавирусной инфекции «безнадёжной задачей».

Накануне директор британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн сообщил, что в ближайшие годы людям придётся делать прививки от COVID-19 как минимум раз в год. По его словам, это позволит защититься от новых штаммов.

В конце ноября на юге Африки был выявлен новый штамм коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала ему обозначение «омикрон». В ВОЗ заявили, что вариация «вызывает беспокойство», поскольку может оказаться более контагиозной, чем остальные варианты коронавируса, и обходить защиту организма.