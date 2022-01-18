Вирусолог объяснил, как прогнозируют активность «омикрона» в России
Вирусолог Альтштейн: прогнозы по активности «омикрона» основаны на данных из других стран
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:16, 18 января 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Прогнозы по активности «омикрона» в России основаны на данных из других стран, объяснил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн телеканалу «360». Он предупредил россиян, что заболеваемость этим штаммом коронавируса выйдет на пик через две недели, а снижаться будет постепенно.
Это основано на наблюдении за ходом эпидемии «омикрона». Как она идёт в африканских странах, как она идёт в Великобритании, ну и в какой-то мере в США, — сказал Альтштейн.
Он добавил, что, по опыту других стран, «омикрон» начинает распространяться менее активно, когда достигает высоких показателей. В связи с чем вирусолог высказал надежду на то, что в России заболевших не будет больше 60 тысяч.
Ранее доктор физико-математических наук Андрей Леонидов сообщил, что модели прогнозирования COVID-19 могут быть неэффективными из-за неполноты данных. По словам учёного, изначально в ходе пандемии удавалось получать достаточно точные прогнозы всплесков и спадов заболеваемости с помощью методов математического моделирования. Однако в дальнейшем ситуация осложнилась, многие параметры изменились.
Также стало известно, что более половины добровольцев, принимающих участие в исследовании вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», получили первую дозу в Москве. Серьёзных побочных реакцией у участников тестирования вакцины не выявлено.