Вирусолог не согласился с выводами ВОЗ о степени опасности «омикрона»

«Омикрон»-штамм коронавируса нельзя назвать менее опасной мутацией, потому что низкая летальность перекрывается повышенной заразностью, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович о степени опасности «омикрона». В беседе с Lenta.ru медик отметил, что смертность от COVID до сих пор держится на том же уровне, что была на спаде «дельты».

Много людей заболевает — смертей будет не меньше. Скажем, у него летальность в два раза ниже, а заболевает в два раза больше людей. Летальность останется примерно на том же уровне. И мы видим на примере других стран, что летальность при приходе «омикрона», она примерно держится на том же уровне, что и была на спаде «дельты», — пояснил Альтштейн.

По словам вирусолога, нынешние показатели смертности в России от коронавируса стоит относить к «дельта»-штамму, а не к «омикрону». Альтштейн пояснил: умирают пациенты, заразившиеся в конце декабря или начале января. Он предположил, что когда «омикрон» станет доминирующим штаммом в стране, показатели летальности либо снизятся, либо останутся на том же уровне.

Ранее стало известно, что Мелита Вуйнович заявила: новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она. Вуйнович добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула представитель ВОЗ.