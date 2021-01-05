Вирусолог не считает опасным для России новый штамм коронавируса

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Страх перед разновидностью нового штамма коронавирусной инфекции вызван резонансом в СМИ, а также его распространением в Великобритании. Российские специалисты уже получили разновидность вируса, и он изучается. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Пока это не так опасно и актуально. Потому что те мутации, которые есть у этого вируса, пока не вызывают глобальных опасений у специалистов, а больше вызваны шумом, поднятым журналистами, и утечкой вируса в Великобритании, — объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Викулов пояснил, что этот штамм будет подробно изучен, его исследование продолжается.

В настоящее время мутировавший штамм коронавирусной инфекции был обнаружен в 22 странах Европы. По данным специалистов, он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Многие страны, в том числе Россия, приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с Великобританией. Власти королевства ввели на его территории локдаун.

Как писал NEWS.ru, британский штамм коронавирусной инфекции был выявлен в Латвии. Инфицированные с тяжёлым течением болезни зафиксированы в Огрской больнице. Медработники регулярно проходят тестирование, что помогает обнаружить болезнь.