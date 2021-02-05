Вирусолог не исключает третью волну коронавируса в РФ

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Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов поведал, что в России возможна третья волна коронавируса. Специалист считает, что сам вирус может мутировать.

Специалист напомнил, что вторая волна заражений всё ещё не закончилась. По его словам, наблюдается тенденция к снижению числа заразившихся, однако не исключено, что через какое-то время она может прерваться. Всё из-за мутации патогена.

Нетёсов отметил, что количество заражений может увеличиться, если на территорию страны проникнут новые штаммы. В частности, речь идёт о печально известных британском, южноафриканском и бразильском виде вируса.

Если они к нам попадут, то третья волна возможна, — поведал вирусолог, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что одновременно двумя штаммами коронавируса может заразиться один человек, потому что мутировавшие виды могут соседствовать. Причём эти мутации могут попасть в организм по отдельности, а может случиться так, что вирус мутирует в одном носителе, и тогда в крови появится два разных штамма, рассказал вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Также он рассказал, что у учёных пока нет 100-процентных доказательств того, что штаммы-мутанты распространяются быстрее своих предшественников. Вирусолог отметил, что пока все обнаруженные вариации коронавируса не вызывают критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, выпущенных в 2020 году.