Вирусолог назвала антипрививочников опасными для детей

Антипрививочники и люди, использующие поддельные сертификаты о вакцинации, опасны для общества, и в первую очередь — для детей. Поэтому противников вакцинации надо наказывать. Такое мнение в интервью «Народным Новостям» высказала вирусолог Елена Малинникова.

Считаю, что эти люди (антипрививочники. — NEWS.ru) должны быть наказаны. Статья должна быть такая же, как при умышленном заражении другого. В том числе и тех, кто сейчас является социально незащищёнными, — это дети. Их пока нет возможности прививать. Вакцина разрабатывается, но пока не используется, — заявила Малинникова.

По мнению вирусолога, население недостаточно вакцинировано от коронавируса из-за нехватки информации. Малинникова привела в пример некоторых врачей, которые выступают с заявлениями о вакцинации, не обладая достаточными для этого сведениями.

Второй причиной она назвала желание противников вакцинации привлечь к себе внимание с помощью громких высказываний о вреде прививки. По словам Малинниковой, она лично знает нескольких антипрививочников, которые выступают против вакцин от коронавируса, будучи уже привитыми от инфекции.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал идею о санкциях против противников вакцинации.