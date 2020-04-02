Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/58f6886e-750d-11ea-a53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, туристы способствуют распространению коронавируса в России. Они возвращаются в страну и заражают здоровых людей.

Прежде чем говорить о каких-то прогнозах, нужно остановить процесс подпитки, чтобы всё немного стабилизировалось. Тогда пойдёт на убыль, — считает вирусолог.

Он отметил, что карантин — прекрасная мера, которая позволит сократить распространение болезни, если закроют границу, передаёт РИА Новости.

В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее 49 тысяч петербуржцев прошли проверку на коронавирус. За прошедшие сутки анализы сдали 4788 человек.