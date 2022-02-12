Вирусолог назвал степень заразности «омикрона» в сравнении с гриппом

Новый штамм коронавируса «омикрон» в восемь раз заразнее гриппа, утверждает директор Центра глобальной вирусологической сети США профессор Константин Чумаков. В разговоре с «Радио России» он сообщил, что больной гриппом может заразить двух человек, а больной с «омикроном» — от 13 до 16 человек.

«Омикрон» заразнее гриппа. Это судят по так называемому репродуктивному числу. Это означает, если у вас есть один больной, как много людей он сможет заразить. Если число равно единице, значит, он заразит ровно одного человека. Вот для кори этот фактор — 13–16. И для «омикрона» это примерно то же самое. А для гриппа это где-то от полутора до двух, — заявил специалист.

Как ранее заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов, для снижения заболеваемости коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в России должен быть на уровне 90%. По его словам, пока этого уровня достичь не удалось.

При этом, по словам специального представителя ВОЗ по коронавирусу Дэвида Набарро, после «омикрона» новых вариантов COVID будет больше и в случае их большей заразности они станут доминирующими. Кроме того, они могут вызывать разные формы болезни, другими словами, оказаться более смертельными или иметь более долгосрочные последствия, считает специалист.