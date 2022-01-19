Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости «омикроном» в России

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в России пока не планируется введение новых ограничений на фоне быстрого распространения «омикрон»-штамма, передаёт слова депутата РИА Новости. По словам Хубезова, ситуация находится под контролем.

Новых законодательных ограничений по коронавирусу в России не планируется, ситуация управляемая, — сказал Хубезов. Ранее сообщалось, что первый случай «омикрон»-штамма коронавируса зарегистрирован в Томской области. Также первые случаи заболевания «омикроном»...