Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости «омикроном» в России
Вирусолог Альтштейн: заболеваемость «омикроном» в России пойдёт на спад в конце февраля
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:29, 19 января 2022
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Пик заболеваемости «омикроном» в России придётся на начало февраля, однако уже в конце месяца этот показатель начнёт снижаться, заверил вирусолог Анатолий Альтштейн. По словам медика, эпидемия «омикрона» началась в РФ в конце декабря, пишет Lenta.ru.
Примерно 9–10 декабря мы видим отчётливо, как от кривой, которая была характерна для «дельты» и соответствовала ей, отщепилась линия, которая пошла вверх. Это уже почти чистый «омикрон». До сих пор идёт нарастание. Было 16 тысяч у нас примерно, из которых, по-видимому, половина была «дельта», а половина — «омикрон», а сейчас у нас 30 тысяч, и это, скорее всего, почти чистый «омикрон», — пояснил Альтштейн.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 67 регионах, большая часть заболевания приходится на «дельта»-штамм. Кроме того, 1682 случая заражения приходится на «омикрон»-штамм, его выявили в 42 субъектах. Наиболее активно он распространяется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.