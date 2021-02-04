Вирусолог назвал сроки формирования в РФ коллективного иммунитета к COVID

https://static.news.ru/photo/182cbf46-55fa-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может сформироваться к июлю 2021 года. Об этом заявил специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Ивановского» профессор Александр Бутенко.

В интервью URA.RU вирусолог рассказал , что на сроки формирования иммунитета будут влиять темпы вакцинации.

При эффективной вакцинации коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться через полгода, — сказал профессор.

Он также уточнил, что для этого необходимо, чтобы у 60% граждан появились антитела к коронавирусу. Помимо вакцинации, они могут сформироваться у граждан, перенёсших заболевание. Вирусолог считает, что за время пандемии многие люди уже получили защиту от вируса, переболев COVID-19 в бессимптомной форме.

В свою очередь профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский подчеркнул, что чем активнее будет проходить вакцинация, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.

С каждой новой вакцинированной персоной увеличивается защита от коронавируса. Надо стремиться к коллективному иммунитету, но правильный ход — начать с себя, — заявил учёный.

Ранее эксперт назвал три причины, почему некоторые люди не болеют коронавирусом. Об этом писал NEWS.ru.