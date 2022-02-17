Вирусолог назвал «сотрясанием воздуха» прогнозы о шестой волне COVID

У медиков сейчас и так достаточно работы, связанной с коронавирусом, поэтому бессмысленно делать какие-либо прогнозы о шестой волне COVID, считает вирусолог Георгий Викулов. Он напомнил, что в РФ снизились темпы вакцинации, в частности у тех людей, которым она необходима, пишет «Радио 1».

Будет ли усиление заболеваемости в июне? Мне кажется, сейчас это абсолютно беспредметный разговор. Ну зачем нам обсуждать то, что будет в июне, когда у нас полно работы сейчас? Мы же не путешествуем во времени. У нас сейчас не госпитализированы люди, у нас сейчас снизились темпы вакцинации, особенно среди тех, кому она показана, и кто может попасть в реанимацию, если заболеет? Вот чем надо сейчас заниматься, а не манипуляциями цифрами! Эти прогнозы — просто сотрясание воздуха, они никак не помогут остановить пандемию, — заявил Викулов.

По его мнению, сейчас медики в первую очередь должны думать не о прогнозах, а о том, как объяснить людям необходимость вакцинации от COVID. Вирусолог убеждён, что без достижения популяционного иммунитета в ближайшее время говорить об отмене антикоронавирусных ограничений не стоит.



Ранее профессор центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса в России, связанная со штаммом «омикрон», может продлиться до апреля. Начиная с первых чисел февраля и сейчас Россия живёт в обстановке пика, считает эксперт. Он выразил уверенность, что количество заражённых за сутки больше не будет расти.