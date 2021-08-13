Вирусолог объяснил взрывной рост смертей от COVID в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал субботний антирекорд по смертности от коронавируса в России. Причины роста летальности, несмотря на общую стабилизацию эпидемиологической ситуации, он назвал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Есть тяжёлые пациенты, которые заболели ещё до стабилизации процесса. Заболевание может продолжаться от двух недель до двух-трёх месяцев. В некоторых случаях описывается так называемый «лонг ковид», который может быть и несколько месяцев, — пояснил он.

Помимо этого, смертность может расти из-за того, что многие пациенты имеют хронические заболевания, отягощающие течение коронавируса. У таких больных могут возникать ухудшения состояния сосудов, а также нарушение мозгового кровообращения, тромбозы и поражения почек, пояснил вирусолог. И это всё помимо поражения лёгких на фоне COVID.

Также Викулов отметил, что инфекция даёт серьёзные осложнения на ряд болезней, которые заканчивались летальными исходами ещё до начала пандемии. Так, по словам эксперта, в России до коронавируса умирали около трёх тысяч человек от инфаркта миокарда.

Каждый день было столько смертей. Пандемия просто поспособствовала наложению инфекции на ту же самую «радужную» статистику, которая имелась по сердечно-сосудистым заболеваниям в России, — заключил он.

Ранее сообщалось, что в России 14 августа отмечен новый антирекорд по коронавирусу — за сутки от COVID-19 умерли 819 человек.