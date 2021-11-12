Вирусолог назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Европе

Бушующий сейчас в Европе «дельта»-штамм коронавируса лучше обходит сформированную после вакцинации иммунную защиту и обладает куда большей степенью вирулентности, чем «оригинальный», уханьский штамм, заявил Lenta.ru доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он подчеркнул , что, несмотря на то что ныне существующие вакцины разрабатывали под изначальный уханьский штамм коронавируса, с «дельтой» они справляются вполне достойно, особенно учитывая тот факт, что препараты начали разрабатывать два года назад.

По словам Аграновского, на создание новой вакцины под «дельта»-штамм нет ни времени, ни смысла — в текущей ситуации с коронавирусом у человечества нет недель на работы в лаборатории и нескольких лет на клинические испытания.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для победы над «дельта»-штаммом коронавируса. По его мнению, ключом ко всему является высокий уровень антител к коронавирусу в крови.