Вирусолог назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Европе

Бушующий сейчас в Европе «дельта»-штамм коронавируса лучше обходит сформированную после вакцинации иммунную защиту и обладает куда большей степенью вирулентности, чем «оригинальный», уханьский штамм, заявил Lenta.ru доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
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По словам Аграновского, на создание новой вакцины под «дельта»-штамм нет ни времени, ни смысла — в текущей ситуации с коронавирусом у человечества нет недель на работы в лаборатории и нескольких лет на клинические испытания.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для победы над «дельта»-штаммом коронавируса. По его мнению, ключом ко всему является высокий уровень антител к коронавирусу в крови.