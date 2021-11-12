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Вирусолог назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Европе

11:05, 12 ноября 2021
Вирусолог назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Европе Фото: Napolipress/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бушующий сейчас в Европе «дельта»-штамм коронавируса лучше обходит сформированную после вакцинации иммунную защиту и обладает куда большей степенью вирулентности, чем «оригинальный», уханьский штамм, заявил Lenta.ru доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он подчеркнул, что, несмотря на то что ныне существующие вакцины разрабатывали под изначальный уханьский штамм коронавируса, с «дельтой» они справляются вполне достойно, особенно учитывая тот факт, что препараты начали разрабатывать два года назад.

По словам Аграновского, на создание новой вакцины под «дельта»-штамм нет ни времени, ни смысла — в текущей ситуации с коронавирусом у человечества нет недель на работы в лаборатории и нескольких лет на клинические испытания.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для победы над «дельта»-штаммом коронавируса. По его мнению, ключом ко всему является высокий уровень антител к коронавирусу в крови.

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