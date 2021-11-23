Вирусолог назвал предполагаемую дату начала пятой волны коронавируса
Вирусолог Павел Волчков: пятая волна коронавируса наступит в феврале-марте 2022 года
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:21, 24 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Зимние праздники поспособствуют снижению заболеваемости коронавирусом, а значит — пятая волна наступит примерно в феврале-марте 2022 года, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он напомнил, что в 60-х годах длинные новогодние выходные также «затормозили» эпидемию гриппа, передаёт «Газета.Ru».
Ожидать новой волны в начале января не приходится. В 60–70-х годах длинные праздники ввели из-за эпидемий гриппа. Это затормозило их развитие. Поэтому и сейчас новогодние выходные поспособствуют снижению заболеваемости. А разгон после зимней спячки коронавируса придётся на февраль-март 2022 года, — пояснил Волчков.
По его мнению, заболеваемость коронавирусом в России будет неизбежно расти из-за слишком малого процента вакцинированного населения. Согласно Волчкову, чуть больше 30% привитых взрослых — слишком мало для формирования коллективного иммунитета.
В четвёртой волне не только точку, в ней запятую рано ставить, — резюмировал вирусолог.
Ранее нейросеть назвала точную дату пика четвёртой волны коронавируса. По имеющимся данным, с 93-процентной вероятностью после 22 декабря число новых заражённых пойдёт на спад.