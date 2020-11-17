Вирусолог назвал помогающее в борьбе с коронавирусом мыло

https://static.news.ru/photo/626efc4e-286a-11eb-beb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petra Schneider-Schmelzer/imago-images.de/Global Look Press

Дорогое мыло с какими-то специальными свойствами вовсе не обязательно использовать для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявил профессор МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский.

На мыле совсем не обязательно должно быть написано «Антибактериальное». Более того — антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо, — пояснил вирусолог в эфире «Радио 1».

Аграновский считает, что достаточно мыть руки детским мылом. Жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твёрдое, отметил профессор. При этом он добавил, что на эффективность избавления от вируса не влияет температура воды при мытье рук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Аграновский прокомментировал заявление немецких учёных о способности соков черноплодной рябины и граната подавлять коронавирус. По его словам, подобные «народные» средства не имеют отношения к эффективной медицине. Аграновский пояснил, что натуральные продукты повышают иммунитет, содержат витамины и полезные растительные вещества, однако всё это не относится напрямую к вирусу.