Вирусолог назвал подходящую вакцину для переболевших COVID-19

Для ревакцинации людей, переболевших коронавирусной инфекцией, наиболее подходящей отечественной вакциной является «КовиВак». Об этом заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов. При этом он отметил, что для людей, которые ранее не болели и не вакцинировались, самым эффективным остаётся препарат «Спутник V», пишет «Ридус».

«КовиВак» хороша для ревакцинации переболевших COVID-19. Она относительно щадящая и поэтому даёт неплохой эффект для переболевших, у которых ослаб иммунный ответ, — сказал Чепурнов.

По словам вирусолога, для тех, кто не болел и прививается впервые, «КовиВак» будет малоэффективен, поскольку в этом случае он практически не вырабатывает нейтрализующие антитела. Он также отметил, что в данной ситуации наибольшую эффективность продемонстрировал препарат «Спутник V».

По сывороткам провакцинированных я вижу, что у тех, кто сделал прививку «Спутником V», есть весьма высокие нейтрализующие антитела, близкие к уровню антител тяжело переболевших COVID-19 пациентов. Конечно, с большим разбросом с учётом индивидуальных особенностей, но тем не менее, — подчеркнул профессор.

Он высказался и по поводу третьей по счёту отечественной вакцины «ЭпиВакКорона». По словам Чепурнова, у людей, привитых данным препаратом, антитела не образуются вовсе.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян заявила, что у беременных женщин в России не зафиксированы осложнения после вакцинации от коронавируса. Врач отметила, что в мировом масштабе случаи побочных эффектов также не зарегистрированы. По её данным, около 150 тысяч женщин в мире сделали прививку, не зная о своей беременности. У всех женщин роды проходили без осложнений.