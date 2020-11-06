Вирусолог назвал перчатки бесполезными для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/38fbe18e-202b-11eb-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перчатки не снижают риск заражения коронавирусом. Напротив, они помогают заразиться другими заболеваниями. Об этом заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев.

Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передаётся. Серьёзные исследования на эту тему были проведены, — цитирует специалиста «Интерфакс».

По его словам, на перчатках собираются кишечные бактерии, грибки. Они могут проникнуть в организм, если у человека есть привычка трогать лицо руками.

Без перчаток шанс заражения ниже, поскольку руки — часть врождённого иммунного ответа и на них упомянутые микроорганизмы погибают.

За минувшие сутки в России зафиксировано 20,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в стране с начала пандемии заболели более 1,7 млн россиян. Из них жертвами инфекции стали 29,8 тысячи человек, выздоровели — около 1,3 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что врач Евгений Тимаков порекомендовал обеззараживать зимние перчатки раствором с перекисью водорода, а кожаные — протирать спиртом. Он также посоветовал воздерживаться от прикосновения к лицу в таких перчатках.