Вирусолог назвал объём частиц, дающих заражение штаммом «дельта» COVID-19

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Людям с хроническими болезнями прививку от коронавируса необходимо делать в первую очередь, так как именно эти заболевания могут усугубить состояние здоровья при заражении COVID-19. Об этом KP.RU рассказала доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

Если у человека, скажем, анамнез трансплантации почки, то прививку нужно делать обязательно, так как это заболевание может способствовать осложнённому течению инфекции, — рассказывает эксперт. При этом выбрать вакцину человеку поможет...