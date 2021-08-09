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Вирусолог назвал объём частиц, дающих заражение штаммом «дельта» COVID-19

22:05, 08 августа 2021
Вирусолог назвал объём частиц, дающих заражение штаммом «дельта» COVID-19 Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Для заражения штаммом «дельта» коронавируса достаточно в 10 раз меньшее количество вирусных частиц, чем для уханьского штамма. Поэтому новый вариант распространяется быстрее. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Мы показали, что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. "Дельта"-вариант более эффективно передаётся от заражённого организма к незаражённому, — сообщил Максютов.

Впервые новый штамм коронавируса, получивший название «дельта», был обнаружен осенью 2020 года в Индии. По данным индийских исследователей, этот штамм способен инфицировать людей даже после того, как они привились используемыми в стране вакцинами Covaxin и Covishield.

Ещё более заразным считается вариант штамма «дельта плюс».

Ранее врач сообщил о том, что смертность от «дельта»-штамма COVID-19 выше на 90%.

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