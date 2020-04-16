Вирусолог назвал «нулевого пациента» бесполезным для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9b8a7162-7fc2-11ea-a0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн считает, что обнаружение «нулевого пациента», заражённого коронавирусом, для борьбы с пандемией не даст ровным счётом ничего.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани.

По версии американского телеканала, «нулевым пациентом» стала практикантка лаборатории в Ухани. Вирус в октябре 2019 года ей передала летучая мышь. Затем она заразила своего молодого человека, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения.

Сам по себе этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса, и для борьбы с ним это не даст ровным счётом ничего. Да и установить первого заболевшего, с которого началось распространение, в текущих условиях чрезвычайно трудно, поэтому я уверен, что это попытки построить конспирологические теории, — приводит НСН комментарий Альштейна.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники посольства США в Китае посещали Институт вирусологии в Ухани и заявили о проблемах с безопасностью в лаборатории. Однако ВОЗ не подтвердила лабораторное происхождение коронавируса.

В России «нулевым пациентом» с коронавирусом стал мужчина, который прилетел из Милана и успел заразить своих родителей. У матери пациента болезнь протекала в лёгкой форме, а вот отца пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.