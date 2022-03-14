Вирусолог назвал неправильным решение отменить масочный режим в Москве

Решение отменить с 15 марта масочный режим в Москве является неправильным и не поможет бороться с пандемией COVID-19, заявил NEWS.ru вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Учёный подчеркнул, что в России до сих пор высокая суточная заболеваемость — около 50 тысяч новых случаев в день. Таким образом эксперт прокомментировал указ мэра столицы Сергея Собянина с 15 марта отменить масочный режим в городе.

С точки зрения борьбы с пандемией коронавируса — это неправильное решение, потому что у нас суточная заболеваемость достаточно высокая по стране, хуже, чем в разгар пандемии, хотя наблюдается тенденция снижения заболеваемости. Если раньше было около 100 тысяч в день, то теперь около 50 тысяч и продолжает снижаться, как и летальность. Но надо учитывать ситуацию...и что раздражает людей. Я думаю, что пользы борьбе с эпидемией это не принесёт. Просто люди должны сами соблюдать эти меры: носить маски в транспорте, дистанцироваться, вакцинироваться. Просто сейчас государство перекладывает это на плечи людей, — считает Альтштейн.

Со вторника, 15 марта 2022 года, в столице отменяются требования по использованию защитных масок. Как сообщается на сайте мэра Сергея Собянина, также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников. По словам мэра, это связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Ранее об отмене всех ограничений, введённых из-за коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства республики Чечня Эльхан Сулейманов. По его словам, заболеваемость в регионе стремится к нулю, а в отделениях реанимации находятся лишь несколько пациентов. Чечня стала первым в России регионом, где отменили масочный режим.

До этого депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что отмена масочного режима в России начнётся с торговых центров и магазинов, что произойдёт, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией стабилизируется и не будет столь массовой. По словам иммунолога, о порядке отмены масочного режима в общественных местах расскажет Роспотребнадзор, но снятие ограничений, в любом случае, будет поэтапным.