Вирусолог назвал главное следствие признания ВОЗ «Спутника V»
Вирусолог Скулачёв: признание ВОЗ «Спутника V» позволит спасти миллионы жизней
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:32, 16 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от коронавируса «Спутник V» позволит спасти миллионы жизней, и это главное, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв. Он заверил, что «Спутник V» — прекрасная вакцина, а сложности в его признании являются бюрократическими, сообщает Daily Moscow.
Разные нормативы фармпроизводства в Европе, в Америке и в России надо было состыковать. Если этот вопрос удалось решить, то это замечательно и это приведёт к взаимному признанию вакцинных паспортов, QR-кодов, там как-то всё по-разному может выглядеть. То есть люди, вакцинированные «Спутником», могут путешествовать в Европу, и, соответственно, надеюсь, что мы признаем вакцинацию «Пфайзером», «Модерной», и тогда от них можно будет ездить к нам. Это такая на самом деле мелочь. Главное, что признание «Спутника» позволит его поставлять в ещё большее количество стран и спасти ещё миллионы и миллионы жизней с помощью этой вакцины, которая хорошая, работающая, — сказал Скулачёв.
Он добавил, что «Спутник V» входит в тройку лучших мировых вакцин от коронавируса.
Ранее руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «Спутник V» может быть одобрен в первом квартале 2022 года. Он сообщил, что в октябре этого года РФПИ подписал документы, позволяющие включить российскую вакцину в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.