Вирусолог назвал главное следствие признания ВОЗ «Спутника V»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отоларингологи сейчас активно прорабатывают вопросы, связанные с постковидной реабилитацией детей, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), доктор медицинских наук Николай Дайхес. По его мнению, это очень важная проблема, так как даже в ситуации со взрослыми медикам понятны далеко не все аспекты течения болезни, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Отоларингологи сейчас активно прорабатывают вопросы, связанные с постковидной реабилитацией детей, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), доктор медицинских наук Николай Дайхес. По его мнению,...