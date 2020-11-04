Вирусолог назвал фактор, влияющий на повторное заражение COVID-19

https://static.news.ru/photo/f281a472-1ef5-11eb-be00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность повторного заражения человека коронавирусом можно спрогнозировать во время первой болезни на основе иммунного ответа организма. Об этом заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, естественный иммунитет человека является основной защитой от коронавируса. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так бывает не всегда, поэтому переболевшие инфекцией люди должны соблюдать меры предосторожности наравне с остальными, отметил вирусолог в беседе с радио Sputnik.

Человек, который перенёс коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек. Ещё такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжёлой, чем первая, — уточнил Альтштейн.

Он добавил, что если при первом заражении COVID-19 иммунитет был выражен очень слабо, а это может быть и при бессимптомной форме, тогда человек имеет шансы заболеть повторно. Как будет протекать болезнь во второй раз — легче или тяжелее — специалисты пока ответить не могут, поскольку вопрос недостаточно изучен, подчеркнул вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, которые в течение года прошли вакцинацию от гриппа, в большинстве случаев легче переносят коронавирусную инфекцию. К такому заключению пришла группа учёных из Университета Флориды. В частности, специалисты выяснили, что заразившиеся коронавирусом пациенты, которые не получали вакцину от гриппа, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу и почти в 3,3 раза — в отделения интенсивной терапии.