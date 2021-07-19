16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Вирусолог назвал «ЭпиВакКорону» защитой от мутаций коронавируса

03:48, 20 июля 2021
Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Предотвратить заболевание коронавирусом даже при разных штаммах сможет, скорее всего, иммунитет человека после вакцинации «ЭпиВакКороной». Об этом в интервью РИА Новости заявил профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в глобальной сети вирусологов Александр Хромых.

Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний, кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами, — отметил учёный.

Препарат «ЭпиВакКорона» был создан специалистами государственного научного центра «Вектор». По данным Роспотребнадзора, вакцина характеризуется высочайшею степенью безопасности, обусловленной технологией её получения. Данная вакцина не содержит живой вирус и формирует противовирусный иммунитет с помощью искусственно синтезированных пептидов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео