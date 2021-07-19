Вирусолог назвал «ЭпиВакКорону» защитой от мутаций коронавируса
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:48, 20 июля 2021
Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency
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Предотвратить заболевание коронавирусом даже при разных штаммах сможет, скорее всего, иммунитет человека после вакцинации «ЭпиВакКороной». Об этом в интервью РИА Новости заявил профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в глобальной сети вирусологов Александр Хромых.
Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний, кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами, — отметил учёный.
Препарат «ЭпиВакКорона» был создан специалистами государственного научного центра «Вектор». По данным Роспотребнадзора, вакцина характеризуется высочайшею степенью безопасности, обусловленной технологией её получения. Данная вакцина не содержит живой вирус и формирует противовирусный иммунитет с помощью искусственно синтезированных пептидов.