Вирусолог назвал «ЭпиВакКорону» защитой от мутаций коронавируса

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Способ сделать более точной диагностику баррелиоза — одной из самых опасных инфекций, передаваемых клещами, нашли специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они создали уникальный иммуночип, способный точно определить антитела к патогену и своевременно приступить к лечению. Об этом пишут «Известия».

По словам создателей, речь идёт об иммуночипе с флуоресцентной детекцией — данный инструмент позволяет выявить нужные белки с помощью фиксации излучения. Для проведения анализа необходима сыворотка крови пациента. Сам чип...