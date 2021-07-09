Вирусолог назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины

Российский учёный — вирусолог Сергей Нетесов заявил, что человек, если не хочет прививаться, может защититься от коронавируса на 100%, только надев на себя скафандр. Об этом она сообщил РИА Новости.

Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами​​​. Но если вы работаете, если у вас ребёнок ходит в детсад... — отметил вирусолог.

Что касается маленьких детей, он напомнил, что именно они являются чаще всего распространителями коронавируса, потому что на малышей в саду невозможно надеть маски.

Единственный шанс реально побороть вирус — массовая вакцинация и меры предосторожности в виде масок, перчаток и соблюдения дистанции.

Он посетовал, что людям «почему-то нравится верить только в сложные вещи», но они не понимают, что их собственное поведение является главным фактором того, что они заразились.

Временные и постоянные основания необходимо различать гражданам, желающим получить документ, подтверждающий медицинский отвод от вакцинации против COVID-19. Относительными являются ситуации, связанные с обострениями хронических заболеваний, при них отводы даются на время от двух до четырёх недель.