Вирусолог назвал два сценария течения пандемии после новогодних каникул

https://static.news.ru/photo/c72a0dd4-1bb0-11eb-aea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Если жители России во время новогодних каникул будут соблюдать меры профилактики коронавируса, то эпидемию можно будет остановить. Об этом сообщил Вирусолог Анатолий Альтштейн.

В обратной ситуации, если россияне «пойдут в разгул» и начнут общаться без масок, то 2021 год начнётся новым всплеском опасного заболеваня.

По словам учёного, вводить какие-либо дополнительные ограничения на праздники не планируется, приводит его слова URA.ru.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 4952 пациента с COVID-19. Днём ранее суточный прирост числа заразившихся в Москве составил 5268 человек. За этот период в столице умерли 55 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3634 человека.

К 31 октября на территории России медицинские специалисты выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 24,3% новых заразившихся болезнь проходит без клинических симптомов. В общей сложности число заболевших в РФ с начала пандемии выросло до 1 618 116 человек.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в мире зафиксировано 535 928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым рекордом. Накануне было зарегистрировано 505 756 случаев.