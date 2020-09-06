Вирусолог: коронавирус может остаться с нами до 2023 года

https://static.news.ru/photo/e613feb6-f05a-11ea-8858-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий вирусолог Хендрик Стрик из Института вирусологии при Боннском университете считает, что прогнозы о победе над короновирусной инфекцией в ближайшие сроки слишком оптимистичны.

По мнению учёного, человечеству, возможно, придётся жить в реалиях COVID-19 до 2023 года, пишет газета The Independent.

Вирус никуда не исчезнет. Он стал частью нашей повседневной жизни. Он будет здесь и через три года, и нам придётся придумать способ, как жить с этим, — утверждает Стрик.

Он подчёркивает, что крайне важно продолжать соблюдать меры, которые позволяют предотвращать распространение болезни.

Очень важно избегать мероприятий с большим скоплением людей. Нам известно, что соблюдение социальной дистанции, избегание больших групп людей и ношение масок даёт сильный положительный эффект на распространение инфекции, — говорит профессор.

Стрик добавил, что считает вполне вероятной возможность создания вакцины от болезни, но он рекомендует не рассчитывать на неё раньше конца 2021 года.

По мнению учёного, наиболее важную роль в борьбе с COVID-19 должен сыграть так называемый коллективный иммунитет.

Коллективный иммунитет звучит ужасно, как будто кто-то предлагает всем людям разом заразиться. Но именно он должен помочь остановить заболевание, — уверен профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Британии выявлен рост заражения коронавирусом. 6 сентября было зафиксировано 2988 случаев заражения — максимальный показатель с 23 мая 2020 года.

На территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения.