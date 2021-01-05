Вирусолог дал совет по вакцинации тем, кто уже переболел COVID

https://static.news.ru/photo/11c5f6b6-50b1-11eb-afea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Каждому, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, всё равно стоит сделать прививку от COVID-19, считает бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. При этом он отмечает, что прививку лучше всего делать тогда, когда уровень антител в организме опустится до так называемой «серой зоны».

Когда количество антител будет близко к «серой зоне», тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты, — рассказал он в интервью URA.RU.

Эксперт уточнил, что производители тестов на антитела используют разные принципы измерения и шкалы для классификации уровня защиты организма от инфекции, но у всех есть такое понимание, как «серая зона». Чепурнов подчеркнул, что сдавать тесты на антитела к коронавирусу тем, кто переболел или сделал прививку, рекомендуется раз в полтора месяца, так как уровень защиты постепенно снижается и за ним необходимо следить.

При этом делать прививку тем, у кого уровень антител к COVID-19 высокий, Чепурнов не советует. В этом случае препарат может оказаться попросту неэффективным.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов, в свою очередь, напоминает, что вакцинация — это просто имитация заражения для организма и переболевший COVID-19 ничуть не хуже защищён от вируса, чем тот, кто сделал прививку.

А измерять иммунитет одним лишь титром антител не стоит: ведь есть ещё и клеточный иммунитет, и клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими, — считает он.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мурашко заявил, что граждане, получившие прививку от коронавирусной инфекции, в январе смогут получить паспорт вакцинированного через портал госуслуг. Министр отметил, что за последние три недели в регионы РФ поступило свыше 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Число пунктов вакцинации за неделю выросло на 45.