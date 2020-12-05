Вирусолог дал совет людям, сомневающимся в прививке от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ff2fc1d6-36dd-11eb-a48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предположил, что россияне склонны подвергать сомнению врачебный авторитет. В случае возникновения вопросов о вакцинации специалист порекомендовал проконсультироваться с медиками и следовать их рекомендациям.

Если есть сомнения, прививаться или нет, лучше посоветоваться с доктором. Рекомендации даны в правилах проведения вакцинации. Правила вполне разумные. Всё правильно сформулировано — не слишком строго и не слишком расплывчато, — рассказал радиостанции «Говорит Москва» эксперт.

Он пояснил, что нельзя пока делать прививку людям старше 60 лет. Также вакцинация не рекомендуется россиянам с хроническими заболеваниями.

Аграновский отметил, что прививочная кампания населения сдержит распространение коронавируса.

Зависит не от возраста, не от статуса. Зависит от того, готовы вы морально или нет. Привитый человек меньше под ударом возможной инфекции. Это некая перегородка для распространения вируса. Это стоит делать всем, кто готов, — подчеркнул профессор.

Ранее стало известно, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге. Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов. По мере поступления больших партий вакцины перечень имеющих право на прививку категорий населения будут расширять.

Собянин подчеркнул, что в Москве налажена вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подготовлены склады, рефрижераторы и ёмкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошёл необходимое обучение.

Накануне президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно, писал NEWS.ru.